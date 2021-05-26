Microsoft заявила о массовой атаке хакеров на 150 организаций

Массированную хакерскую атаку на американские и иностранные правительственные учреждения и аналитические центры с использованием фишинга зафиксировала на этой неделе компания Microsoft, сообщил вице-президент компании Том Берт в своем блоге.

Берт считает, что за ней стоят российские хакеры, каким-то образом связанные с атакой на IT компанию SolarWinds. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира, передает Интерфакс.

Хакеры получили доступ к учетной записи Агентства США по международному развитию (USAID) в службе маркетинга электронной почты Constant Contact, сообщила Microsoft. Подлинные фишинговые письма от 25 мая якобы содержат новую информацию о мошенничестве на выборах 2020 года и содержат ссылку на вредоносное ПО, которое позволяет хакерам "получить постоянный доступ к взломанным машинам".

Занимающаяся вопросами кибербезопасности фирма Volexity, которая также фиксировала атаки, сообщила, что злоумышленники "вероятно, добились некоторого успеха во взломе целей", сообщают СМИ.