Группа глав МИД стран ЕС посетит Азербайджан

Группа министров иностранных дел стран - членов Европейского союза от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля посетит страны Южного Кавказа.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне сказал Ж.Боррель.

По словам Борреля, цель визита - еще раз подтвердить готовность Евросоюза к более тесному участию в текущих событиях в трех странах Южного Кавказа.