Сына Вагита Алекперова назвали богатейшим наследником в России
Сын президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, Юсуф, шестой год подряд признается самым богатым наследником в РФ по версии журнала Forbes, на его долю приходится 24 миллиарда долларов, сообщает издание.
Журнал публикует рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в шестой раз. Юсуф Алекперов занимал первое место все эти годы.
Для создания рейтинга журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. В списке представлены 20 семей, где на каждого ребенка приходятся самые крупные суммы, не менее 3,1 миллиарда долларов, общее количество детей в этих семьях - 50.
«Самым богатым наследником (24 миллиарда долларов) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова», - пишет Forbes.