Госсекретарь США поздравил азербайджанский народ

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем Республики». Как сообщает Госдепартамент США, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Отметив, что 28 мая 1918 года было сформировано первое демократическое правительство в мусульманском мире, госсекретарь подчеркнул, что США ценят 30-летнее партнерство в сфере экономики, энергетики и безопасности, а также диалог в направлении улучшения уважения прав человека и верховенства закона в Азербайджане.

«Мы принимаем значительный вклад Азербайджана в диверсификацию энергетики Европы через Южный газовый коридор. Сильные институты и процессы, уважающие права человека и фундаментальные свободы, верховенство закона, прозрачность и подотчетность, необходимы для достижения наших общих целей и установления более прочных и глубоких отношений.

Соединенные Штаты Америки также ценят связи, которые развиваются между тысячами азербайджанских и американских граждан посредством межличностных отношений, а также благодаря связям наших посольств с общественностью.

Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ США привержены содействию сторонам в переговорах о долгосрочном политическом решении нагорно-карабахской проблемы», - отмечается в заявлении.

Э.Блинкен подчеркнул, что США поддерживают решение гуманитарных последствий боевых действий.