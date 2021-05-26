Итальянский художник продал невидимую скульптуру за €15 тысяч

Анонимный покупатель заплатил за несуществующее произведение под названием I am («Я есть») 15 тысяч евро. Первоначальная стоимость невидимой скульптуры была в 2,5 раза ниже.

В Италии прошел аукцион Art-Rite, который занимается продажей произведений современного искусства. Главной звездой мероприятия стал художник Сальваторе Гарау, который умудрился продать с молотка невидимую скульптуру, пишет Italy 24 News.

По словам Гарау, его работа имеет размеры 1,5 на 1,5 метра и может поместиться только в частном доме и желательно на открытом воздухе. Хоть увидеть ее никто не сможет, новый владелец скульптуры имеет доказательство своей покупки — специальный сертификат на право собственности на нематериальную скульптуру.

«Вы не можете увидеть скульптуру, но она есть. Она создана из пространства, мыслей и энергии», — пояснил автор произведения, уточнив, что поскольку его работа невидима, то не может быть воспроизведена и скопирована, а значит — она уникальна.

Это не первая невидимая скульптура Гарау. В феврале прошлого года художник «выставил» на площади в Милане свою работу «Будда в созерцании» — она представляла собой пустое пространство, ограниченное лентами на полу.