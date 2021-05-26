В Баку наградили победителей конкурса видеосюжетов «Учитель-победитель» видео
При организации Министерства образования прошло награждение победителей конкурса видеосюжетов на тему «Учитель-победитель».
В Минобразования haqqin.az сообщили, что целью конкурса является прославить азербайджанских учителей - участников 44-дневной Отечественной войны. В конкурсе приняли участие 55 видеосюжетов.
На церемонии присутствовали министр образования Эмин Амруллаев и находящийся с визитом в Азербайджане министр национального образования Турции Зия Сельджук.
Выступивший на церемонии Эмин Амруллаев рассказал о важности проведения подобных конкурсов с точки зрения пропаганда героев Отечественной войны и поздравил победителей.
Выступивший далее Зия Сельджук рассказал о братских отношениях между двумя странами и пожелал всем успехов.
Затем состоялось награждение победителей конкурса. По результатам отбора жюри были определены 5 победителей.