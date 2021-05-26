В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении в нескольких направлениях, сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате обстрела военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу получил ранение в плечо. Раненому солдату была немедленно оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в госпиталь. Угрозы для жизни военнослужащего нет.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии противник был подавлен. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии.

«Заявляем, что ответственность за относительное обострение ситуации в Нахчыванской зоне армяно-азербайджанской государственной границы полностью лежит на Армении. Призываем армянскую сторону воздержаться от провокаций, других шагов, которые могут привести к обострению ситуации, и действовать ответственно», - говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.