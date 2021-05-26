Лукашенко проводит встречу с премьерами стран СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу проводит в Минске встречу с главами делегаций, прибывших в страну для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.

После общения с Лукашенко участники заседания возложат венки к монументу на площади Победы.

Встречи в рамках саммита будут проходить в "Президент-отеле" в центре Минска. Планируется, что сначала состоится беседа глав правительственных делегаций в узком составе, затем - в расширенном.

Отметим, что в заседании глав правительств СНГ принимает участие и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.