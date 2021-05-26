Теймур Мусаев выступил на встрече министров здравоохранения

27 мая 2021 года в рамках Движения неприсоединения состоялась встреча министров здравоохранения стран-членов в формате видеоконференции. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Со вступительной речью встречу министров здравоохранения открыл первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев. В своей речи Теймур Мусаев отметил, что 2021 год является годом борьбы с пандемией, и подчеркнул важность объединения глобальных усилий в области общественного здравоохранения в рамках Движения.

«Мы подтверждаем поддержку многостороннего Движения, в основе которого лежит Организация Объединенных Наций, и выражаем нашу полную поддержку планам и инициативам Генерального секретаря этой организации по борьбе с пандемией. Важно принять меры, согласованные на национальном, региональном и международном уровнях, для эффективного и своевременного решения этой глобальной проблемы», - сказал Теймур Мусаев.

Приглашенный в качестве гостя на заседании директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебреисус и исполнительный директор South Centre, выступая, поблагодарили медицинских работников, участвующих в борьбе с пандемией, подчеркнули важность вакцинации в борьбе с COVID-19.

На конференции еще раз была подчеркнута важность сотрудничества, основанного на принципе глобальной солидарности в области здравоохранения.