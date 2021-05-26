Путин Алиеву: «Мы будем и далее укреплять стратегическое партнерство»

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении глава российского государства отметил, что Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях и пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

«Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнёрство, плодотворное сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности», – подчеркнул Владимир Путин.