Самир Шарифов вышел к депутатам… И не надо думать, что все так гладко далось правительству

Конечно, указанные события негативно отразились на экономике страны и вызвали снижение ВВП. В целом министр признал прошлый год тяжелым для всех стран мира, но Азербайджан гибко отреагировал на новые вызовы. По поручению президента Ильхама Алиева для предотвращения социально-экономических последствий пандемии быстрыми темпами были разработаны соответствующие программы. Принятые меры позволили своевременно выполнить все социальные обязательства, удалось достичь минимизации воздействия последствий пандемии на экономику страны.

На пленарном заседании Милли Меджлиса накануне был обсужден законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год». И, как сразу же подчеркнул министр финансов Самир Шарифов, в прошлом году экономика Азербайджана столкнулась с двумя тяжелыми шоками, которые были вызваны пандемией коронавируса и резким падением цен на нефть и нефтепродукты.

Пандемия привела к снижению доходов госбюджета, но глава государства урегулировал это путем повышения суммы трансфертов из Госнефтефонда. Все взятые социальные обязательства выполнены в полном объеме. Поддержка сфер, пострадавших от пандемии, позволила снизить ее влияние на экономику, расходы на строительство армии и безопасность были обеспечены. Удалось сохранить и стабильность курса маната. Правда, в первые месяцы, когда пандемия потрясла мировую экономику, на валютном рынке Азербайджана также наблюдалась напряженность. Но шаги, предпринятые государством, вскоре стабилизировали ситуацию.

Все это оценили и международные финансовые структуры, отслеживающие работу правительства в рамках борьбы с пандемией. Так, Международный валютный фонд высоко оценил меры, предпринятые страной, в том числе и поддержку, оказываемую сфере здравоохранения и экономике. Не случайно Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень при спаде своей экономики. В течение года была проведена кардинальная оптимизация госбюджета, в результате чего в ряде сфер сокращены расходы и сэкономлено 431,1 млн манатов.

Министр раскрыл и те меры, которые позволили социально-экономической команде Ильхама Алиева удержать в узде экономику, не оставив при этом на второй план решение социальных проблем. В результате принятых мер по противодействию пандемии COVID-19 экономический спад в стране не перешел в активную фазу. Так, непосредственно на борьбу с COVID-19 было потрачено порядка 1,97 млрд манатов. Не забыл Баку и о поддержке слаборазвитых стран, оказав материальную и гуманитарную помощь международным организациям и ряду стран на сумму 39 млн манатов.

Но даже тяжелые экономические последствия пандемии и возросшие расходы (при сокращении доходов) не смогли заставить правительство отказаться от каких-либо социальных обязательств – оно обеспечило выполнение всех социальных обязательств госбюджета. То есть было обеспечено финансирование всех соцпроектов, предусмотренных на 2020 год. В частности, велась работа с вынужденными переселенцами, которые скоро вернутся в родные места. А военнослужащим было предоставлено 485 квартир.

И не надо думать, что все так гладко далось правительству. Вспомним, как в первые же месяцы пандемии в стране было создано около 30 тыс. общественных рабочих мест с целью обеспечить хоть малооплачиваемой работой тех, кто остался не у дел. Но, как показала жизнь, граждане больше хотели получать разовые пособия, чем такую работу. Этот факт был принят во внимание. И вообще, жизнь показывает, что бюджетное законодательство нуждается в совершенствовании. В частности, министр призвал депутатов совместно разработать и принять более совершенный Бюджетный кодекс.

Пока же, напомним читателю, доходы госбюджета страны по итогам 2020 года составили 24,68 млрд манатов, расходы - 26,4 млрд манатов. Как видно, дефицит прошлогоднего бюджета составил 1,734 млрд манатов. Чуть меньше, а именно 1,526 млрд манатов, составил и остаток на едином казначейском счете на конец года. Но полгода уже позади, а шок, связанный с пандемией и низкими нефтяными ценами, идет на спад. Более того, многие пандемийные ограничения отменяются, а котировки нефти колеблются на весьма комфортном уровне, что дает основания ожидать по итогам этого года уже профицитный бюджет со всеми вытекающими отсюда выводами.