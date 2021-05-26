Скончалась заслуженная артистка Азербайджана
Сегодня на 69-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева, сообщили Trend из близкого окружения исполнительницы.
Исполнительница на протяжении нескольких лет страдала склеродермией – редким аутоиммунным заболеванием. Проявляется уплотнением кожи, фиброзом лёгких, сердца, поражением желудочно-кишечного тракта и других органов.
Несколько лет назад артистка потеряла супруга, который погиб от несчастного случая, а в 2018 году – сына от рака головного мозга.