Ильхам Алиев в Агдаме обновлено 13:35; фото
В Агдаме будут созданы Музей победы и Музей оккупации под открытым небом. Президента Азербайджана Ильхама Алиева проинформировали о новых музеях.
Ильхам Алиев также в рамках поездки в Агдам посетил мечеть Гияслы и крепость Шахбулаг.
Находящемуся в Агдаме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Агдам.
Сначала глава государства встретился с представителями общественности Агдама. Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.
Затем глава государства принял участие в закладке фундамента восстанавливаемого города и посадил дерево.
* * * 13:20
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в Агдаме комплекс "Имарет", где находился дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.
Глава государства также заложил фундамент нового здания школы номер один в Агдаме.
* * * 12:53
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии посадки деревьев в городском лесопарке Агдама.
Ильхам Алиев также принял участие в церемонии закладки фундамента первого жилого дома в городе Агдам и в церемонии закладки фундамента Агдамского промышленного парка.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая в рамках поездки в Агдам принял участие в церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Барда – Агдам, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.