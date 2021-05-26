12:46

В Агдаме будут созданы Музей победы и Музей оккупации под открытым небом. Президента Азербайджана Ильхама Алиева проинформировали о новых музеях. Ильхам Алиев также в рамках поездки в Агдам посетил мечеть Гияслы и крепость Шахбулаг.

Находящемуся в Агдаме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Агдам. Сначала глава государства встретился с представителями общественности Агдама. Президент Ильхам Алиев выступил на встрече. Затем глава государства принял участие в закладке фундамента восстанавливаемого города и посадил дерево.

* * * 13:20 Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в Агдаме комплекс "Имарет", где находился дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана. Глава государства также заложил фундамент нового здания школы номер один в Агдаме.

* * * 12:53 Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии посадки деревьев в городском лесопарке Агдама. Ильхам Алиев также принял участие в церемонии закладки фундамента первого жилого дома в городе Агдам и в церемонии закладки фундамента Агдамского промышленного парка.

