Азербайджанский гимнаст вышел в финал чемпионата мира в Баку обновлено
Итак, азербайджанский гимнаст Владимир Долматов занял в квалификации 7-е место и вышел в финал, который начнется завтра в 15:05.
Его соперниками будут два спортсмена из России, а также представители Испании, Бразилии, Румынии, Болгарии и Италии.
* * * 14:31
Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов вышел в финал чемпионата мира по спортивной аэробике в Баку.
В квалификации он уже точно не опустится ниже 8-го места, дающего право выступить в финале. Пока Владимир занимает 5-ю позицию. Квалификационные соревнования близятся к завершению.
* * * 14:25
В индивидуальных мужских соревнованиях представитель Азербайджана Владимир Долматов набрал 21 балл и пока занимает 5-е место.
У него есть хороший шанс выйти в финал.
* * * 13:15
По итогам квалификации у смешанных пар азербайджанский дуэт Медина Мустафаева – Владимир Долматов занял 12-е место.
В финал пробились спортсмены Италии (две пары), России, Венгрии, Бразилии, Болгарии, Румынии и Украины.
* * * 12:48
На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается 16-й чемпионат мира по спортивной аэробике.
Сегодня состоятся квалификационные соревнования в четырех видах программы, а затем пройдут финалы в трех других видах.
В состязаниях смешанных пар наш дуэт Медина Мустафаева – Владимир Долматов получил от судей оценку 20,650 и занимает пока 7-е место.
От Азербайджана сегодня в предварительной части также выступят: Владимир Долматов (мужские индивидуальные соревнования); Эльчин Мамедов, Имран Имранов, Нармина Гусейнова, Нурджан Джаббарлы, Медина Мустафаева, Нигяр Ибрагимбейли, Акиф Керимли, Айхан Ахмедлы (аэродэнс); Владимир Долматов, Имран Имранов, Нармина Гусейнова, Хошгядям Гулиева, Балаханым Ахмедова (группа).
Напомним, наша команда по аэродэнсу является действующим чемпионом Европы.
Всего на чемпионате мира в Баку выступают представители 22 стран. Ожидается участие 171 спортсменки и спортсмена. Чемпионат завершится завтра финалами в четырех видах.