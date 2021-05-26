Итак, азербайджанский гимнаст Владимир Долматов занял в квалификации 7-е место и вышел в финал, который начнется завтра в 15:05.

Его соперниками будут два спортсмена из России, а также представители Испании, Бразилии, Румынии, Болгарии и Италии.

* * * 14:31

Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов вышел в финал чемпионата мира по спортивной аэробике в Баку.

В квалификации он уже точно не опустится ниже 8-го места, дающего право выступить в финале. Пока Владимир занимает 5-ю позицию. Квалификационные соревнования близятся к завершению.

* * * 14:25

В индивидуальных мужских соревнованиях представитель Азербайджана Владимир Долматов набрал 21 балл и пока занимает 5-е место.

У него есть хороший шанс выйти в финал.