Мурад Самедов, парламентский корреспондент 12:44

Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. В повестку заседания были включены 15 вопросов, а запомнилось заседание выступлением министра финансов Самира Шарифова. В качестве первого вопроса депутаты во втором чтении обсудили законопроект «О городе Шуша – культурной столице Азербайджана». Его, как и в первом чтении, представила председатель парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева. В ходе обсуждения законопроекта выступил ряд депутатов, включая Вахида Ахмедова, Таира Рзаева, Эркина Гадирли, Гудрата Гасангулиева и др., которые отметили роль Шуши в политической и культурной жизни Азербайджана, а также выступили с рядом предложений.

Запомнилось выступление депутата Вахида Ахмедова. Парламентарий напомнил, что город Шуша входит в Шушинский район, где 37 сел находятся под контролем российских миротворцев и там проживает армянское население. По мнению депутата, этот факт в будущем может создать препятствия функционированию Шуши как культурной столицы Азербайджана. Вахид Ахмедов отметил, что в законе необходимо включить вопросы управления, а также на ближайшие три года освободить от налогов все работы, проводимые в этом освобожденном городе. После завершения обсуждений законопроект был принят во втором чтении. Затем депутаты перешли к обсуждению законопроекта «Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год». На трибуну вышел министр финансов Самир Шарифов, который представил информацию об экономической ситуации в стране. В ходе своего выступления министр отметил, что в прошлом году экономика Азербайджана столкнулась с двумя тяжелыми шоками, которые были вызваны пандемией коронавируса и резким падением цен на нефть и нефтепродукты. В ходе заседания Самиру Шарифову пришлось отвечать и на необычные вопросы. К примеру, депутат Таир Керимли спросил министра о причинах снижения финансирования его партии «Вахдат». Оказывается, в этом году казна партии недосчиталась 3 800 манатов. Такое снижение, по словам министра, связано с увеличением количества партий, представленных в Милли Меджлисе. В результате увеличения количества этих партий увеличилось и число депутатов, в то время как сумма финансирования осталась прежней. Впрочем, обилием интересных выступлений депутаты отметились в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О кредитных союзах». Значительная часть выступивших депутатов жаловалась на непомерно высокие проценты по банковским кредитам.

Депутат Сиявуш Новрузов отметил, что банки тщательно проверяют всех желающих получить кредит, но сами банки никто не проверяет. «Мы очнулись и узнали о закрытии четырех банков. Никто не проверил их деятельность. Разница между процентами по кредиту и депозиту составляет 10-12 процентов. В итоге гражданам предлагают брать кредиты под 24 процента годовых. Это грабительство! Более того, чтобы получить этот кредит, нужно заложить имущество, стоимость которого превышает сумму кредита в 2-3 раза. Люди закладывают дома родственников, не могут расплатиться по процентам и остаются без крыши над головой», - сказал депутат. Другой депутат, Фазаил Агамалы, и вовсе предложил вынести на повторное обсуждение закон «О банках». «Банки наживаются на населении. В Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках нужно добавить новую статью в связи с нарушениями банков. Нужно принять действенные меры для того, чтобы снять этот дамоклов меч, висящий над азербайджанским народом», - сказал депутат. Своих коллег по цеху попытался успокоить председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, который отметил, что подготовлен большой пакет законопроектов, связанных с деятельностью банков. «В связи с этим идут обсуждения между правительством и Центральным банком. Мы как парламентский комитет ожидаем их завершения. Основной целью изменений в законодательство является снижение процентных ставок по кредитам», - сказал Таир Миркишили. Еще одно интересное предложение поступило от депутата Гудрата Гасангулиева в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О государственной службе». В частности, депутат предложил отменить процедуру собеседования при приеме на государственную службу. «Какой смысл проводить собеседование при приеме на государственную службу? Чем можно объяснить то, что граждан так мучают? Пусть они сдают при приеме тестовый экзамен. На тот случай, когда человек не может исполнять свои обязанности, есть трудовое законодательство», - сказал депутат.