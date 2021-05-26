В Барде задержаны журналисты-рэкетиры

27 мая директор детского сада в селе Деймедаглы Бардинского района обратился в районную прокуратуру с заявлением о вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В его заявлении отмечается, что 27 мая, около 15:00, три человека угрожали ему. Представившись сотрудниками телевидения, они потребовали у него 300 манатов.

В результате проведенного сотрудниками Бардинского РОП и районной прокуратуры операции были задержаны подозреваемые в вымогательстве учредитель интернет-телевидения Fakt araşdırma, житель Гянджи, ранее неоднократно судимый Гурбан Алышанов, сотрудник новостного портала AZTV news, ранее судимый Сеймур Мамедов и корреспондент агентства Araşdırmaçı, житель Сиязанского района Эльвин Гурбанов.

По данному факту ведется расследование.