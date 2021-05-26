Разыскиваемого за 100 убийств колумбийца задержали в Испании

Национальная полиция Испании задержала в Мадриде колумбийца, разыскиваемого в своей стране за подготовку и осуществление более сотни убийств, говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Задержанный считается главой колумбийской криминальной организации «Кордильера», которая действует не только в этой стране, но и в других частях мира, в частности, занимается наркотрафиком в других странах Южной Америки, Панаме, США, Мексике и Кабо-Верде. Колумбия дважды объявляла его в розыск за убийства, а также производство и хранение оружия. Среди жертв – его собственная теща, которую он, предположительно, убил за хищение денег организации.

Мужчина перебрался в Испанию в 2015 году с целью создания ячеек организации в Испании, Бельгии и Франции.

В операции принимали участие правоохранительные органы Колумбии и Интерпол.