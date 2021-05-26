Открывается один из символов Стамбула фото
В историческом районе Стамбула Бейоглу в пятницу, 28 мая, состоится церемония открытия мечети Таксим, рассчитанной на 4 тысячи верующих. В открытии мечети примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
Тема строительства мечети в этой части Стамбула долгие десятилетия находилась в повестке дня турецкой общественности, но по различным причинам реализация проекта откладывалась. Точку поставил Реджеп Тайип Эрдоган, который в 2016 году объявил об окончательном утверждении вопроса.
Символическая церемония закладки фундамента мечети состоялась в феврале 2017 года, процесс строительства стартовал в июне того же года. На территории комплекса мечети, площадью 2 482 кв. м, также размещается выставочный центр и библиотека.