Гафаров в саду посадил плантацию конопли
Сотрудники Шабранского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате проведенной сотрудниками полиции операции был задержан житель села Шахназарли Эйваз Гафаров, подозреваемый в культивации наркосодержащих растений. В ходе осмотра в его доме было обнаружено и изъято 19 кустов конопли.
По данному факту ведется расследование.