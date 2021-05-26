Вооруженный мужчина напал на школьников в Китае: есть раненые

Мужчина с ножом напал на школьников в подземном переходе в городе Чэньчжоу провинции Хунань в центральной части Китая, пятеро детей пострадали, сообщают местные СМИ.

Нападение произошло в пятницу после полудня по местному времени в подземном переходе возле крупного местного рынка. Пострадавшие дети были доставлены в больницу для оказания помощи, по имеющимся сведениям, полученные травмы достаточно серьезные, передает РИА Новости.

Мужчина, который по неизвестной причине напал на детей, уже задержан полицией. Как рассказали СМИ местные жители, он живет поблизости, и у него проблемы с психикой, однако официальных подтверждений этого от полиции пока не поступало. Расследование продолжается.