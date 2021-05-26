Американка сделала прививку от коронавируса и выиграла миллион

В США жительница штата Огайо Эббигейл Бугенске выиграла миллион долларов в лотерею Vax-a-Million, которая разыгрывается среди вакцинированных от коронавируса. Об этом пишет BBC.

Лотерею инициировал губернатор штата Майк ДеВайн 12 мая для популяризации вакцинации от коронавирусной инфекции. Для участия в лотерее более 2,7 миллиона американцев зарегистрировались онлайн. Розыгрыш стипендии проводился среди 100 тысяч вакцинированных в возрасте от 12 до 17 лет.

Так, первую стипендию для поступления в колледж получил подросток Джозеф Костелло из района Дейтон.

Кроме 22-летней Эббигейл Бугенске, приз размером один миллион долларов и стипендии для колледжей получат еще четыре победителя.

Отметим, к инициативе Огойо уже присоединились другие американские штаты. К примеру, Калифорния предлагает "100 миллионов долларов в виде предоплаченных карт на 50 долларов для следующих двух миллионов недавно вакцинированных людей и 16,5 миллиона долларов в виде денежных призов для всех вакцинированных калифорнийцев".