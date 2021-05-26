Военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют полеты на учениях в Турции фото
В соответствии с планом учений «Anatolian Phoenix-2021», военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют учебные полеты, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минобороны.
В ходе выполнения полетов основное внимание уделяется планированию совместных действий с военной авиацией стран-участниц учений, организации взаимодействия при проведении операций, изучению возможности боевого слаживания и выполнению задач поисково-спасательных операций.