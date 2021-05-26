Лондон обнародует имена супругов, которые вывезли из Азербайджана сомнительные 14 млн фунтов

Отдел информации 14:42

В Лондоне наконец могут быть обнародованы имена супругов, обвиняемых в вывозе из Азербайджана в Британию «грязных денег» на сумму 14 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорит ход судебного процесса по этому делу, который проходит в британской столице. Как сообщает ВВС, накануне судья Ванесса Барейцер вынесла решение, в котором говорится, что продолжение сохранения в тайне личности пары, проживающей в Лондоне, противоречит принципу «открытой справедливости». Отметим, что 14 миллионов фунтов стерлингов составляют 20 миллионов долларов, и такое количество долларов наличными весит 200 килограммов.

Напомним, что иск о разглашении имен супругов, дело которых рассматривается в одном из главных судов Англии - в Вестминстерском, подала британская газета The Evening Standard. На последнем этапе процесса Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое возбудило это дело, также присоединилось к требованию The Evening Standard и призвало к раскрытию имен ответчиков. NCA пытается конфисковать до 10 миллионов фунтов стерлингов, находящихся на 6,5 различных банковских счетах этих супругов. В решении суда говорится, что конфиденциальность отменяется из-за полных деталей исков, подданых против этой супружеской пары. Судья дала отсрочку супругам, которые до сих пор были представлены в суде только как X и Y. За семь дней, предоставленных судом, супружеская пара из Азербайджана может организовать пересмотр решения суда. Адвокаты супружеской пары заявили, что они хотят добиться запрета на отмену неприкосновенности частной жизни на уровне Верховного суда и пересмотра решения. По мнению адвокатов, раскрытие имен ответчиков в этом деле может повлиять на другие судебные процессы. Тем не менее, имена X и Y будут обнародованы на следующей неделе, если ходатайство адвокатов не будет удовлетворено, пишет The Evening Standard.