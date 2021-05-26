В Баку задержан грабитель

Сотрудники 13-го Сабунчинского районного отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении кражи из магазина, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан С.Мамедов. Было установлено, что он украл 4 060 манатов, карты для пополнения баланса на 200 манатов и банковскую карту с 360 манатами.

По данному факту ведется расследование.