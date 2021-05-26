ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти

Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии и готова передать стране около трех миллиардов евро при условии, что страну возглавит новый лидер, пишет РБК.

Утверждается, что Брюссель намерен выделить указанные средства на осуществление в стране политических и экономических реформ, которые будут проводиться после смены власти. Поддержка будет оказываться при участии Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Предварительно план ЕС разделили на четыре главных этапа, включающих восстановление экономики страны, оказание поддержки структурным реформам и поднятие конкурентоспособности Минска, направление средств в экологическую, цифровую трансформацию и инфраструктуру государства, а также укрепление политических отношений со страной.