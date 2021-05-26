Литва высылает двух белорусских дипломатов

Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в стране из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом», соответствующая нота была передана вызванному в литовский МИД представителю белорусской дипмиссии. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что данным решением Вильнюс выразил солидарность Латвии, дипломаты которой были несколько дней назад высланы из Минска «по необоснованным причинам».

Белорусские дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.