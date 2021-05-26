Генеральный директор ПО "Азеригаз“ Руслан Алиев встретился с делегацией Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана во главе с заместителем председателя акционерного общества ”Центр развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Казахстана" Русланом Куловым, сообщает пресс-служба ПО.

На встрече представители Казахстана интересовалась деятельностью ПО Азеригаз " и используемыми современными инновациями. Они также затронули вопросы, связанные с применяемым в нашей стране низкотарифным льготным лимитом для абонентов, установкой и заменой бытовых газовых счетчиков у населения, оплатой стоимости потребленного газа, требованиями действующего в нашей стране законодательства о транспортировке и продаже газа.

Кроме того, их проинформировали о функциональности счетчиков предварительной оплаты. Генеральный директор Р.Алиев ответил на все интересующие гостей вопросы и проинформировал их о применяемых современных технологиях. В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и состоялся обмен мнениями.