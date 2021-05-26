Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:29

В мировом бастионе демократии - Соединенных Штатах Америки очередной «тренд». Год назад после смерти рецидивиста и наркодиллера Джорджа Флойда, якобы задушенного полицейским, белые граждане начали вставать на колени перед черными и целовали им ботинки. Потом стали происходить массовые нападения на выходцев из Азии, всех без разбору, независимо от страны происхождения, которых обвиняли в распространение коронавируса.

Сейчас новое веяние — угрозам и побоям стали подвергаться евреи, и отнюдь не иммигранты новой волны, а люди, давно проживающие в США. Чудовищную волну антисемитизма спровоцировал вооруженный конфликт между Израилем и правящим в секторе Газа ХАМАСом. А подняли эту волну многочисленные арабы — американские граждане и иммигранты из Ближнего Востока, которые выражали свой гнев действиями Израиля против «братьев» из сектора Газа. Их не смущало то, что эти «братья» в течение нескольких лет собирали из болванок самодельные ракеты и в нужный момент стали беспорядочно обстреливать ими Израиль — 5400 кустарных ракет было выпущено за две недели конфликта. Арабские лидеры громогласно выступают в Конгрессе, их многотысячные толпы маршируют под палестинскими знаменами по улицам Чикаго, Атланты, Лос-Анджелеса, Вашингтона, призывая уничтожить Израиль. А американцев избивают только за то, что они евреи. Камень летит в витрину кошерной пиццерии в еврейском квартале Манхеттена. В ресторан суши в Лос-Анджелесе врывается толпа, которая начинает кричать: «Ну, кто здесь евреи?» Акты вандализма - в синагогах Аризоны, Иллинойса и Нью-Йорка. В Солт-Лейк-Сити на двери здания синагоги углем выведена свастика. «Ничего подобного мы здесь никогда не видели”, - говорит раввин Авреми Зиппель, чьи родители основали этот храм более 30 лет назад.

За две недели конфликта между Израилем и ХАМАСом в США было зарегистрировано 222 случая преследований, вандализма и физического насилия в отношении евреев. Но и после прекращения огня антисемитская эпидемия в США не прекратилась. По словам газеты New York Times, она «разрастается подобно лесному пожару». «Очевидно, речь вновь идет о «решении» еврейского вопроса, - говорит haqqin.az главный редактор русскоязычного медиахолдинга «Панорама» из Лос-Анджелеса Евгений Левин. — Но теперь вопрос «Кто здесь евреи?» задают не эсэсовцы, а арабы. И звучит он не на улицах Варшавы, не в киевском дворике и не перед расстрелом в Бабьем Яру, а на улицах Америки. Сейчас перед тем, как выйти за покупками в магазин, людям нужно подумать, как они ответят на вопрос: «Среди вас есть евреи?» Дождались...».

При этом, пишет Левин, власти лишь выражают «озабоченность», а полицейские составляют запоздалые отчеты, но никаких решительных действий не предпринимают. Ситуация накаляется так быстро, что высказаться вынужден был и президент Джо Байден. В своем твиттере он написал, что «недавние нападения на еврейское сообщество являются возмутительными и они должны немедленно прекратиться». Ровно год назад, в разгар своей предвыборной кампании, Байден заявил ее донорам, среди которых были и влиятельные еврейские группы, о том, что является жизненно важным прекратить критику в адрес Израиля и остановить антисемитизм, где бы он ни проявлялся. Однако, судя по всему, ответом на беспрецедентное насилие в отношении евреев может стать лишь координация осуждающих заявлений Белого дома с крупнейшими еврейскими организациями, такими как Anti–Defamation League, American Jewish Committee и другими. Советница Белого дома Сьюзан Райс напоминает нации о том, что у Байдена твердая репутация борца против антисемитизма. В частности, это проявилось в августе 2017 года, во время шабаша cторонников превосходства белой расы и антисемитов в городе Шарлотсвилле, что в штате Вирджиния.