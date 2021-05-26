Китай успешно вырвался из лап коронавируса Наш обзор
Экономика не только небольших государств, но и крупных держав ощутила сильный удар и основательно пострадала в результате пандемии. Но некоторым все же удалось выстоять и даже рвануть вперед.
Срединная империя впервые в истории опередила Германию в сфере торговли с Великобританией, став крупнейшим источником импорта на Туманный Альбион. Об этом сообщается в докладе Office for National Statistics (ONS).
Этот успех Поднебесной складывался не один год. С начала 2018-го объем импорта товаров китайского производства в Соединенное Королевство вырос на 66 процентов. В то же время импорт из Германии, которая долго и прочно удерживала первенство в поставках своей продукции на Британские острова, упал на 25 процентов.
Office for National Statistics указывает, что, с одной стороны, торговля Великобритании с Европейским союзом нарушилась из-за Brexit, а с другой, в условиях пандемии возрос спрос на китайские товары.
В докладе подчеркивается, что импорт из Германии заметно снизился с апреля 2019 года в связи с неуверенностью перед деталями выхода королевства из Евросоюза.
Надо отметить, что немецкая моторостроительная промышленность тоже ощутила последствия пандемии, в том числе пострадало и производство автомобилей, как и мировой их экспорт, отмечает BBC.
Упал спрос на новые автомобили и в Великобритании, так как автосалоны были вынуждены закрыться из-за пандемии коронавируса.
Пострадал и местный рынок: как отмечается в докладе ONS, британский экспорт товаров в соседнюю Ирландию пережил самый большой пропорциональный спад. А ведь эта страна является одним из пяти крупнейших экспортных партнеров Великобритании после переходного периода в процессе выхода из ЕС.
Что касается Германии, то она с 1997 года была крупнейшим источником импорта для Великобритании, за исключением шестимесячного периода по конец 2000 года и начала нынешнего, когда первое место в этом занимали Соединенные Штаты Америки.
Как следует из того же доклада, помимо 23,1-процентного падения общего объема торговли со странами Европейского союза в прошлом году, все-таки именно Евросоюз остается крупнейшиим торговым партнером Великобритании.
Тем не менее доклад указывает на то, что значительно в последнее время вырос импорт текстиля из Китая. И тут секрет прост — этот вид продукции используется в большинстве своем для производства защитных масок для лица и других материалов личной защиты.
Данные доклада также свидетельствуют о возросшем спросе на электрические товары из Поднебесной, которые легко конкурируют на мировом рынке с другими производителями.
Важно подчеркнуть, что именно Китай был единственной экономикой в мире, где во время пандемии произошел рост объемов торговли с остальным миром, так как Срединная империя стала первым государством, вырвавшимся из цепких объятий коронавируса.
Достижения Китая и в этой сфере не могут не удивлять и заставляют восхищаться. Несомненно, коммунистический режим в сочетании с рыночными рычагами плюс своеобразная ментальность китайского народа уже многие десятилетия показывают, что даже такая модель, последовательно критикуемая Западом, на удивление эффективна и позволяет экономике державы не только выстоять, но и показать возможности, скрытые в такой системе.