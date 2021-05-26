Отдел международной информации и политики 16:35

Экономика не только небольших государств, но и крупных держав ощутила сильный удар и основательно пострадала в результате пандемии. Но некоторым все же удалось выстоять и даже рвануть вперед. Срединная империя впервые в истории опередила Германию в сфере торговли с Великобританией, став крупнейшим источником импорта на Туманный Альбион. Об этом сообщается в докладе Office for National Statistics (ONS).

Этот успех Поднебесной складывался не один год. С начала 2018-го объем импорта товаров китайского производства в Соединенное Королевство вырос на 66 процентов. В то же время импорт из Германии, которая долго и прочно удерживала первенство в поставках своей продукции на Британские острова, упал на 25 процентов. Office for National Statistics указывает, что, с одной стороны, торговля Великобритании с Европейским союзом нарушилась из-за Brexit, а с другой, в условиях пандемии возрос спрос на китайские товары. В докладе подчеркивается, что импорт из Германии заметно снизился с апреля 2019 года в связи с неуверенностью перед деталями выхода королевства из Евросоюза. Надо отметить, что немецкая моторостроительная промышленность тоже ощутила последствия пандемии, в том числе пострадало и производство автомобилей, как и мировой их экспорт, отмечает BBC. Упал спрос на новые автомобили и в Великобритании, так как автосалоны были вынуждены закрыться из-за пандемии коронавируса. Пострадал и местный рынок: как отмечается в докладе ONS, британский экспорт товаров в соседнюю Ирландию пережил самый большой пропорциональный спад. А ведь эта страна является одним из пяти крупнейших экспортных партнеров Великобритании после переходного периода в процессе выхода из ЕС.