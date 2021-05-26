Вместо гимна России в Баку прозвучала музыка Чайковского

На чемпионате мира по спортивной аэробике в Баку разыгран первый комплект медалей.

По итогам квалификации определились призеры командного первенства. Победила Россия. Медали также завоевали Румыния и Венгрия.

В ходе церемонии награждения вместо российского гимна звучала музыка Петра Ильича Чайковского. Дело в том, что до 16 декабря 2022 года на всех чемпионатах мира и Олимпиадах запрещено исполнять гимн России. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ за многочисленные допинговые нарушения.

Запрещено также использовать флаг, герб и другие национальные символы России. Российские спортсмены выступают под нейтральным статусом. И это далеко не полный перечень санкций.

В результате вместо гимна в России решили использовать фрагмент Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром, который и прозвучал сегодня в Баку на церемонии награждения.