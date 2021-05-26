Индийцы тайно женились в карантин и нарушали закон

Заключенные в пандемию браки признают незаконными в Индии: молодожены нарушали закон, поэтому их союз не может быть легальным. Об этом пишет The Hindustan Times.

Речь идет о конкретном штате страны — Мадхья-Прадеш. Именно там власти объявят заключенные в мае браки незаконными: в этот период индийский парламент ввел запрет на бракосочетания, поскольку заболеваемость COVID-19 была крайне высокой.

Несмотря на запреты и опасность заражения, некоторые пары все равно тайно женились. Согласно официальной статистике, властям удалось «предотвратить» около 130 церемоний бракосочетания.

«Если за это не будет никакого наказания, пары продолжать заключать браки тайно. А теперь все они будут объявлены незаконными. Меры будут приняты не только против молодоженов, но даже против членов семей и священников», — заявил окружной магистрат города Удджайн Ашиш Сингх.