Министр образования со своим турецким коллегой в Губе
Министр образования Эмин Амруллаев посетил Губу совместно с министром национального образования Турции Зией Сельчуком.
В ходе визита министры возложили цветы к могиле турецкого солдата в селе Игриг Губинского района. Затем делегация посетила Парк азербайджано-турецкого братства.
В ходе визита министры также посетили Губинский Мемориальный комплекс геноцида. Министру национального образования Турции была предоставлена подробная информация о Геноциде, совершенном против азербайджанцев в 1918 году.