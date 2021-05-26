Россия начнет строить «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в российском Минэнерго, проект нужен для того, чтобы «помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии».

В ведомстве добавили, что реализация проекта начнется в ближайшее время, но точные сроки пока не назвали, как и предполагаемые затраты на проект.

Протяженность газопровода должна составить 1100 километров, а пропускная способность — 12,4 миллиарда кубометров в год. Газопровод свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур на севере страны.