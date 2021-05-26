Армяне разрушали, азербайджанцы созидают. Репортаж haqqin.az из поселка, который армяне называли Матагиз

Фархад Мамедов, собкор, Суговушан 18:45

Тертер, более всего пострадавший в 44-дневной войне – противник ежедневно сбрасывал на этот небольшой город тысячи снарядов и ракет, возвращается к обычной жизни. Компании-подрядчики сразу по окончании боевых действий приступили к восстановлению разрушенных и поврежденных строений, горожане вернулись к обычным обязанностям, а жители окрестных сел возобновили работу на полях и фермах. Войны нет: будет и урожай, и свет Сельчане уверены, что в этом году у них будет богатый урожай, потому что их хозяйства наконец не будут страдать от недостатка воды. После освобождения азербайджанской армией поселка Суговушан плотина, возведенная захватчиками, больше не перекрывает реку Тертерчай, и теперь воды реки будут беспрепятственно поступать в села, орошая посевы и утоляя жажду скота на фермах.

«Все годы оккупации азербайджанской земли с наступлением весны и до самой осени армяне перекрывали нам воду, и наши посевные площади пересыхали. Был год, когда я даже не смог вернуть затраты на семена. А теперь засеял два гектара ячменя и уже два раза орошал. Надеюсь, урожай будет хороший», - радуется один из жителей района, возвращаясь с поля рядом с электроподстанцией. Он рассказал, что раньше работал на этой подстанции, но у ее оборудования истекли все сроки эксплуатации и часто происходили аварии. Суговушан сегодня стал источником воды для всего Тертерского района. А из города с построенной там до войны 110-киловольтной подстанции в поселок поступает электричество. ООО «Азеришыг» завершило недавно прокладку 35-киловольтной линии электропередачи от Тертерской подстанции в Суговушан. Более того, для лучшего обеспечения электроэнергией поселка и села Талыш построена новая подстанция «Сугоушан» мощностью в 2,5 мегавольт. Также во внутренней сети поселка восстановлены 0,4-киловольтные воздушные линии электропередачи, проложены новые СИП-кабели.

Хотя после войны прошло всего полгода, энергетический оператор сумел за короткий срок проложить линии электропередач как в поселок Гадрут, так и в труднодоступные Шушу и Суговушан. В рамках восстановительных работ, которые стартовали еще до окончания войны, «Азеришыг» начал с Джебраила и, обеспечив его электричеством, провел оттуда линии электропередач в Гадрут и Шушу. А еще раньше энергетики, буквально под обстрелом, восстанавливали опоры электропередач в прифронтовых населенных пунктах. Благодаря их самоотверженным действиям, в прифронтовой зоне практически не было длительных отключений электроэнергии и все важные объекты, включая госпитали, были обеспечены электричеством. Эти опоры можно считать вечными Теперь перед «Азеришыг» стоит такая сложная задача, как создание современной электросети на освобожденных территориях. И результаты проделанной в Суговушане работы показывают, что ООО справится и с этой задачей. Поможет в этом и новая дорога из Тертера в Суговушан, которую начали прокладывать всего через несколько дней после завершения войны. Сейчас работа уже завершена, и по новой дороге уже везут на освобожденные территории стройматериалы, движется автомобильная техника азербайджанской армии. И весь путь занимает всего 15-20 минут. Из Суговошуна с одной стороны открывается вид на полуразрушенные убогие дома, в которых жили на захваченной карабахской земле армяне, а с другой на построенные сразу после войны современную подстанцию, опоры для ЛЭП и новое электрическое оборудование. Но и разрушенные дома скоро будут восстановлены, здесь вновь будет кипеть обычная для сельской местности мирная трудовая жизнь. Директор Учебного центра «Азеришыг» Араз Мамедзаде рассказывает, что прокладка высоковольтных электрических линий в Суговушан осуществлялась с применением совершенно новых материалов. Вместо привычных металлических опор и закрепленных на них высоковольтных проводах установлены бетонные опоры с современными кабелями диаметром 8-10 см.

«В использовании бетонных опор и изолированных кабелей есть ряд преимуществ. Главное из них - значительная экономия времени, рабочей силы и техники», - подчеркнул он. Глава пресс-службы «Азеришыг» Вагиф Айдыноглу уточняет, что использованная на территории Суговушана современная изолированная и защищенная 35-киловольтная линия электроснабжения по сравнению с традиционными линиями электропередачи в 2,3 раза снижает технические потери, в 25-30 раз - число аварийных и запланированных отключений и практически гарантирует от аварий в условиях жесткого горного климата, предполагающего снег и морозы. В то же время в 3-5 раз снижаются затраты на строительство ЛЭП и в 4 раза расходы на их эксплуатацию и обслуживание. Помимо этого, исключается угроза жизни и здоровью населения, что позволяет использовать более чем в 5 раз большую полезную площадь земли вокруг защитной зоны линий электропередачи. «Если не будет физического вмешательства, то эти опоры можно считать вечными. Они будут служить на протяжении многих десятилетий без единой аварии», - утверждает Мамедзаде.

Как в морозную непогоду тянули электрические линии Именно благодаря применению новых опор и кабелей «Азеришыг» удалось всего за несколько месяцев проложить 29-километровую линию электропередач из Тертера в Сугвоушан и сдать в эксплуатацию подстанцию «Суговушан». Перед контрольно-пропускным пунктом напротив подстанции установлены портреты нескольких офицеров и солдат, которые отдали свою жизнь за освобождение Карабаха. На одной из улиц, где в свое время на деньги армянской диаспоры были построены более чем скоромные одноэтажные дома, сотрудники «Азеришыг» продолжают прокладывать 0,4-киловольтные воздушные линии и новые СИП-кабели внутренней сети поселка. «Вы бы видели, как наши сотрудники зимой, в морозную непогоду тянули электрические линии в Шушу через лес Топхана. Рискуя жизнью, буквально на руках тащили они все электрическое оборудование. А когда бригаде через десять суток адской работы предложили отдохнуть, сообщив, что им на смену пришлют других рабочих, все как один отказались вернуться даже на время. Словно освобождённая родная земля придавала им силу», - рассказывает представитель «Азеришыг».