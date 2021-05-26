Ильхам Алиев о ситуации на границе с Арменией

«Провокация, совершенная армянской армией в последние дни на территории азербайджано-армянской границы, естественно, не должна была и не осталась без ответа. Они в очередной раз опозорились. Посмотрите, над ними смеется весь мир. Премьер-министр говорит одну версию, заместитель начальника Генштаба высказывает другую версию. И все это за один день». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью в Агдаме.

«Эти версии также ложны. То есть, за 30 лет армяне не смогли построить государство. Значит, этот народ не в силах построить государство. Значит, этот народ может жить только в рамках других больших государств. Он может использовать возможности больших государств и строить там для себя жизнь... В течение тридцати лет у них был уникальный шанс - если бы не эта оккупация, если бы не вражда, если бы не зверства, совершенные армянами против нашего народа, то сегодня, возможно, и Армения могла бы существовать как независимое государство. А теперь посмотрите, в каком позорном состоянии они находятся.

Они открыто признают, что не могут защитить свое государство, свои границы. Они перекладывают вину друг на друга - нынешняя власть на предыдущую, а прежняя на нынешнюю. Но, на самом деле, все они виноваты. Потому что они совершили большую ошибку. Они не думали, что окажутся в такой степени беспомощными, и что они сами являются причиной всех их бед», - сказал президент.