Ильхам Алиев: «Когда из бинокля я смотрел на Агдам, говорил самому себе - мы обязательно вернёмся сюда»

«Сегодня в Агдаме мы отмечаем День Республики. Это имеет огромное символическое значение. Сегодня будет утвержден Генеральный план города Агдам. Мы некоторое время работали над этим планом, и хотелось бы, чтобы известные лица Агдамского района ознакомились с ним, высказали свое мнение, и с вашим участием мы сегодня проведем эту прекрасную церемонию». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью в Агдаме.

«В период оккупации я неоднократно, находясь на линии соприкосновения, смотрел из бинокля на развалины Агдама. Каждый раз, когда я на линии соприкосновения наблюдал эти развалины, говорил самому себе, что мы обязательно вернемся. Мы вернемся любой ценой. Мы восстановим историческую справедливость. Мы прогоним врага с нашей земли, и мы добились этого.

Мы пытались решить это мирным путем. Однако граждане Азербайджана хорошо знают, что мирные переговоры были направлены просто на сохранение статус-кво. К сожалению, посредники, занимающиеся этим вопросом, в течение почти 30 лет переговоров не оказывали давления на агрессора – оккупанта, не принуждали их, не применяли к ним санкции. Они не говорили открыто, что оккупационные силы должны покинуть азербайджанскую землю. Агрессор, естественно, становился все наглее и хотел навсегда оккупировать эти земли. И это не секрет», - сказал Ильхам Алиев.