Швейцарских банкиров задумали «посадить на крючок»

Швейцарский парламент обсудит ужесточение ответственности для банкиров и введение штрафов за неудачные решения, пишет Reuters со ссылкой на депутата Зеленой партии Швейцарии Герхарда Андрея.

Сейчас топ-менеджмент банков в основном неприкасаем, отмечает агентство. Никаких санкций для банковских руководителей, по сути, не предусмотрено, объяснил Андрей. «Мы предложили реформу, которая позволит посадить менеджера на крючок, если что-то пойдет не так», — пояснил парламентарий.

Реформу предполагают провести по британскому образцу: согласно этой модели, топ-менеджмент финансовых учреждений несет прямую ответственность за свои действия.