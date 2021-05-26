Ильхам Алиев рассказал, как армяне должны были попасть в окружение в Агдаме

«Во время войны наш народ с нетерпением ждал моих “Твитов”, моих выступлений. Я всегда говорил и писал правду в своих выступлениях и во всех своих “Твитах”. Однажды я задумался, что, наверное, агдамцы думают, что освобождены Джебраил, Ходжавенд, Гадрут, Суговушан, Муровдаг, Физули, Зангилан, Губадлы, но почему же не освобождаются села Агдама? Но я сдерживал себя, не мог сказать истинной причины». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью в Агдаме.

«Если бы мы перешли в наступление в этом направлении, у нас было бы много жертв. Они возвели такие укрепления и заминировали их, что наше наступление в этом направлении стало бы большой ошибкой. Но мы сосредоточили в этом направлении довольно большую военную силу, чтобы значительная часть армянской армии оставалась здесь. Таким образом, мы в значительной степени ограничили их маневренные возможности. Мы бы все равно взяли Агдам. После взятия неприступной крепости – Шуши, по моему указанию следующим направлением стал Агдам. Я могу сказать это сейчас. Мы, придя из тыла, окружили бы и полностью уничтожили армянскую группировку.

Скорее всего, армянская сторона осознала это и уже была вынуждена поднять белый флаг. Тридцать лет бросавший нам вызов, игравший на наших нервах, оскорблявший наш народ, показавший вымышленных героев враг, встал перед нами на колени, поднял белый флаг и подписал акт о капитуляции. Мы освободили Агдам без единого выстрела, не потеряв солдат. Сегодня мы здесь и останемся навечно», - сказал президент.