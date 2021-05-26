США предложили Турции альтернативу в вопросе С-400

США предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом каналу CNN TURK заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Дипломат отметила, что решение Анкары о приобретении C-400 создает проблемы для НАТО. Она понадеялась, что Турция и США смогут «найти общий путь» в этой сфере. Шерман не уточнила, какую конкретно альтернативу предложили Анкаре.

Заместитель госсекретаря также высказалась о предстоящей встрече турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Джо Байдена, которая может состояться 14 июня. «Президент Байден выразит озабоченность по поводу прав человека и демократии, особенно по поводу того, какого пути придерживается Турция», — подчеркнула она. Шерман также заключила, что Анкара — важный стратегический союзник, с которым США очень тесно сотрудничают.