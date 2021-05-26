Лукашенко рассказал об откровенном разговоре с Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об «откровенном разговоре» с экс-главой Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, бывший президент Украины именно ему первым сообщил о желании покинуть СНГ.

«Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?» — поделился глава Белоруссии.

Президент Белоруссии заявил коллеге, что «выйти можно всегда, но вернуться будет сложно и проблематично». По его словам, Порошенко согласился с доводами, но все же покинул СНГ через год.