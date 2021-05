Контейнеровоз сломался посреди Суэцкого канала

Контейнеровоз Maersk Emerald сломался посреди Суэцкого канала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

У судна возникли проблемы с двигателем во время прохождения по каналу в южном направлении. Maersk Emerald был снят с мели и отбуксирован для ремонта, после чего движение по каналу нормализовалось.

23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня. Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки.