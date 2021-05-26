Полиция Англии перепутала ферму биткоинов с нарколабораторией

Английская полиция обнаружила ферму для майнинга криптовалюты во время рейда в поисках нарколаборатории. В промышленном здании находилось оборудование для добычи биткоинов, которое воровало электроэнергию из национальных сетей, пишет The Guardian.

Полиция проводила проверку по сигналу от местных жителей о выращивании конопли в промышленном здании на территории графства Уэст-Мидлендс на западе Англии.

Над подозрительным местом запустили беспилотник с тепловизором, который нашел источник высокой температуры. При обыске помещения выяснилось, что там работали 100 специальных компьютеров для майнинга криптовалюты, а тепло от них выводилось наружу через вентиляцию. «Находка оказалась определенно не тем, что мы ожидали», — прокомментировала ситуацию сержант полиции Дженнифер Гриффин.