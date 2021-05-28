Владимир Решетов, спецкор 28 мая 2021, 22:52

Скандалы в католической церкви в последнее время следуют один за другим. Об этом не раз рассказывал haqqin.az. Выявляются все новые случаи педофилии, сексуального насилия в стенах костелов, семинарий и монастырей. И вот еще одна подобная новость. На этот раз по требованию Папы Римского Франциска вызвали на ковер в Ватикан польских епископов. Об этом стало известно от священника Тадеуша Исаковича-Залески, интервью с которым опубликовал портал Onet.

Как считает Исакович-Залески, польская церковь в кризисе, вызванном методами правления архиепископов Гандецкого и Ендрашевского. Скандалы не расследуются, и люди перестают ходить в церковь. «Необходимо очищение», - считает Исакович-Залески. Он уточняет, что епископы отправятся в Ватикан не завтра, а в сентябре-октябре, хотя информация об этом не случайно появилась именно сейчас, за четыре месяца до визита. А все потому, что, как сообщило Католическое информационное агентство, на аудиенции у Папы был недавно нунций Ватикана в Варшаве Сальваторе Пеначчио. Считается, что он представил понтифику важные доказательства, что и привело к решению главы Святого престола вызвать епископов из Польши на ковер. Подобные встречи понтифика с епископами происходят раз в пять лет. Обычно епископы знают о них заранее и к этому могут подготовиться и представить письменные свидетельства для особых конгрегаций, то есть министерств, если перевести на светский язык. Священник Исакович-Залески уверен, что это не срочный вызов, и потому епископам дано время для подготовки письменных оправданий. Последний раз польские епископы приглашались в Ватикан семь с половиной лет назад. Такие визиты называются ad limina – то есть с порога. В ответ на вопрос, о чем нунций сообщил Папе Римскому, что тот принял решение вызвать иерархов, Исакович-Залески ответил, что это тайна. Но все же предполагает, что на повестке будут три вопроса. Во-первых, кризис управления церковью в Польше. Два года назад должна была произойти смена в руководстве польского епископата и была надежда на приход во власть молодых епископов — священников, которые имеют влияние и контакт с обществом. К сожалению, при тайном голосовании епископы выбрали прежних служителей, которые совершали одни и те же ошибки. Не секрет, что наибольшее влияние имеют епископы, связанные с регионом Великопольска со столицей в Познани — это архиепископ Станислав Гандецки и его заместитель архиепископ Марек Ендрашевски. К ним относится и примас Войчех Поляк. Речь не идет об особом регионе. Просто так вышло, что все трое закончили духовные семинарии в Познани и Гнезно. Правда, отмечает издание, примас Поляк высказывается иначе, чем эти два иерарха. Например, после выхода скандального фильма братьев Секельских о педофилии в католической церкви в Польше он уведомил Ватикан о затушевывании этих фактов тогдашним епископом Эвардом Яняком. Священник Тадеуш Исакович-Залески соглашается с тем, что Поляк более открыт, хотя исполняет свои функции формально, а должность его, скорее, просто почетна, и потому он не имеет влияния, а голос его не звучит громко.

А два других иерарха — архиепископы Гандецки и Ендрашевски, которые принимают решения, стоят на той позиции, что надо защищать католическую церковь как осажденную крепость. Оба являются настоящим пережитком прошлого, к которым равнодушна верующая молодежь. Отсутствие перемен в руководстве епископата Польши говорит только об углубляющемся кризисе. Любая критика и Гандецким, и Ендрашевским воспринимается как атака на церковь, происки зловредных сил, и надо сплотить ряды и защищаться. Это концепция закрытой католической церкви. Епископы концентрируются то ли на 100-летии со дня рождения Иоанна Павла II, то ли на очередных юбилеях. При этом не реагируют на текущие дела, как, например, секуляризация — отход молодежи от церкви, или же на трудные вопросы внутри польского общества. По мнению священника, в каждой институции есть свои проблемы. Есть они и в церкви. Однако она не очищается — и это острая тема, отсутствие очищения, считает священник из Познани. «Нам не хватает решения, принятого французской католической церковью», - говорит он. Во Франции епископат по своей инициативе создал комиссию, состоящую исключительно из людей светских, которая исследовала происходившее в тамошней католической церкви в последние 70 лет. Во главе комиссии - светский юрист, который сам подобрал себе сотрудников, в том числе людей неверующих или даже другого вероисповедания. Был проведен аудит с 1950 по 2000 годы. А французский епископат, что имеет огромное значение, предоставил для этого все документы. И тогда прогремели скандалы морального содержания, вскрылись факты педофилии, а также изнасилований взрослых людей, например, - клириков, монахинь. Один из членов этой комиссии, поляк по происхождению, рассказал, что очень детально проверены все случаи. Комиссия закончит свою деятельность в августе текущего года и представит епископату свои предложения. Будет конкретно указано, кто допускал насилие, кто покрывал скандалы, кто должен разделить вину. В докладе уже названы особы, но только уже покинувшие этот свет. Такой аудит должен быть примером для польских епископов. Польская католическая церковь должна поступить так же, иначе будет терпеть поражение за поражением. Еще один повод, почему Ватикан вызывает епископов из Польши, это кризис веры, практическое отступничество — многие люди не ходят в церковь, ученики сбегают с уроков по религии. Интересно, что так происходит с поколением 90-х, рожденным в свободной Польше.