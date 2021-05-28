Сын Байдена рассказал, что употреблял наркотики с экс-мэром Вашингтона

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден, разговаривая с другом по телефону, признался, что принимал наркотики вместе с экс-мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри. Об этом сообщает Daily Mail.

«Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри», — говорит на опубликованной аудиозаписи неизвестный, по голосу похожий на Хантера Байдена.

Потом он сообщает, что, когда употреблял наркотик, он учился в Джорджтаунском университете.

«Кажется, я был на втором курсе», — уточняет мужчина.