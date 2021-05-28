Строительство начнется в 2028 году и поэтапно производство выйдет на полную мощность за десять лет. В проект стоимостью 30 миллиардов долларов вложатся государственная нефтегазовая компания OQ, кувейтский инвестор в энергетические проекты Enertech и компания InterContinental Energy из Гонконга, которая специализируется на производстве водорода.

Страна, экономика которой основывается на добыче и продаже нефти и газа, делает нешуточную заявку на перепрофилирование своего хозяйства. Здесь объявлено о планах строительства гигантской фабрики по производству водорода.

Добывать водород будут методом электролизинга из воды: фабрика разместится на берегу Аравийского моря. При этом электричество, которое требуется в этом процессе в большом количестве, будет производиться солнечными и ветровыми генераторами совокупной мощностью в 25 гигаватт, так что весь цикл выработки источника «зеленой» энергии будет тоже в полном смысле «зеленым».

Водороду прочат будущее заместителя нынешнего углеводородного горючего, и большую часть своей продукции Оман планирует экспортировать. Водород весьма капризен при перевозке, зато проще хранить и перевозить его соединения в аммиаке. Планируемая мощность фабрики – около 1,8 миллиона тонн водорода и до десяти миллиона тонн аммиака.

Пока, при нынешних технологиях, в расчете на единицу производимого тепла водород в разы уступает газу, но специалисты указывают, что еще в 90-е годы стоимость производства энергии солнечными батареями была в 12 раз выше стоимости электроэнергии тепловых электростанций, а сейчас она дешевле. За десять лет срок, за который водородная фабрика будет выходить на пик мощности, технологии определенно шагнут далеко. По некоторым прогнозам, к 2030 году стоимость электролиза упадет на 64%. Плюс Оман будто создан природой для размещения солнечных и ветровых станций, питающих фабрику: тут днем в избытке солнца, а ночью дуют сильные ветры, что также сказывается на удешевлении производства.

Сейчас почти 85% ВВП Омана – результат экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. Но их добыча становится все более дорогостоящей, и в опубликованной в прошлом году стратегии развития Омана до 2040 года предусмотрен постепенный уход от нефтезависимости, в том числе с помощью «зеленых» технологий.

Человечество активно вкладывается в новую энергетику, до 2050 года суммарные инвестиции составят 15 триллионов долларов, а нынешнее производство водорода в 87 миллионов тонн в год вырастет к тому времени, по прогнозам, до 520 миллионов тонн. Потребление водорода Европой к тому времени, ожидается, вырастет в семь раз. Если тренд уловлен правильно, Оман займет не последнее место на новом рынке. К будущему нужно готовиться уже сегодня. Принимая, конечно, и немалые риски за нынешние решения, от которых ожидают отдачи через много лет.