Германия заплатит Намибии за геноцид столетней давности наше послесловие
Немцы с известных пор являются народом, который больше других склонен признавать преступления своих предков и даже нести серьезные затраты по их компенсации. Пришел черед африканцев получать помощь от нынешних жителей Германии за беды, нанесенные их прадедами.
Глава МИД ФРГ Хайко Мас подвел итоги пятилетних переговоров Германии и Намибии «об оценке самой мрачной страницы совместной истории». Территория проживания племен гереро и нама в начале двадцатого века была немецкой колонией, и уничтожение местных жителей Германия признала актом геноцида. Потомкам погибших будут принесены извинения, а страна получит 1,1 миллиарда евро на восстановление и развитие Намибии, причем главную роль в распределении средств, которые пойдут на развитие сельского хозяйства, водоснабжение и образование, будут играть представители гереро и нама.
В период колонизации территории современной Намибии с 1884 по 1915 годы Германия проводила очень жестокую политику по отношению к местным народам, и лишь с 1904 по 1908 годы германскими войсками при подавлении восстаний здесь были убиты до 80 тысяч человек. Этот эпизод в истории называют первым геноцидом двадцатого века.
Первые формальные извинения Германия предложила еще в 2004 году. Затем последовали переговоры о том, в какой форме могут быть век спустя компенсированы нынешними немцами грехи своих предков. Часть представителей племен гереро и нама остаются недовольными результатами нынешних договоренностей и хотят большего, но вряд ли им удастся добиться пересмотра и без того щедрого соглашения для страны, которая является одной из беднейших в мире: треть населения живет на меньше, чем за три доллара в сутки.
Официальное извинение будет принесено президентом Федеративной республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером на специальной процедуре в парламенте Намибии. Правда, представители групп, выступающих от имени жертв геноцида столетней давности, заявляют, что пребывание немецкого президента на территории Намибии нежелательно. Власти страны, может быть, и готовы простить немцев, а они, дескать, нет.
У европейцев нынче тренд на извинения перед народами стран третьего мира. На днях президент Франции Эммануэль Макрон попросил прощения у народа тутси за то, что французские войска допустили массовые убийства в Руанде в 1994 году, когда от рук народности хуту погибло почти 800 тысяч тутси. Французов обвиняли в том, что они не смогли предотвратить убийства и фактически заняли сторону хуту. Правда, Макрон не предложил Руанде никаких материальных компенсаций. Впрочем, не исключено, что до этого дело дойдет позже. Европейский человек двадцать первого века склонен к чувству вины и жестам, ее заглушающим.