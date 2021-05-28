Глава МИД ФРГ Хайко Мас подвел итоги пятилетних переговоров Германии и Намибии «об оценке самой мрачной страницы совместной истории». Территория проживания племен гереро и нама в начале двадцатого века была немецкой колонией, и уничтожение местных жителей Германия признала актом геноцида. Потомкам погибших будут принесены извинения, а страна получит 1,1 миллиарда евро на восстановление и развитие Намибии, причем главную роль в распределении средств, которые пойдут на развитие сельского хозяйства, водоснабжение и образование, будут играть представители гереро и нама.

Немцы с известных пор являются народом, который больше других склонен признавать преступления своих предков и даже нести серьезные затраты по их компенсации. Пришел черед африканцев получать помощь от нынешних жителей Германии за беды, нанесенные их прадедами.

В период колонизации территории современной Намибии с 1884 по 1915 годы Германия проводила очень жестокую политику по отношению к местным народам, и лишь с 1904 по 1908 годы германскими войсками при подавлении восстаний здесь были убиты до 80 тысяч человек. Этот эпизод в истории называют первым геноцидом двадцатого века.

Первые формальные извинения Германия предложила еще в 2004 году. Затем последовали переговоры о том, в какой форме могут быть век спустя компенсированы нынешними немцами грехи своих предков. Часть представителей племен гереро и нама остаются недовольными результатами нынешних договоренностей и хотят большего, но вряд ли им удастся добиться пересмотра и без того щедрого соглашения для страны, которая является одной из беднейших в мире: треть населения живет на меньше, чем за три доллара в сутки.

Официальное извинение будет принесено президентом Федеративной республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером на специальной процедуре в парламенте Намибии. Правда, представители групп, выступающих от имени жертв геноцида столетней давности, заявляют, что пребывание немецкого президента на территории Намибии нежелательно. Власти страны, может быть, и готовы простить немцев, а они, дескать, нет.

У европейцев нынче тренд на извинения перед народами стран третьего мира. На днях президент Франции Эммануэль Макрон попросил прощения у народа тутси за то, что французские войска допустили массовые убийства в Руанде в 1994 году, когда от рук народности хуту погибло почти 800 тысяч тутси. Французов обвиняли в том, что они не смогли предотвратить убийства и фактически заняли сторону хуту. Правда, Макрон не предложил Руанде никаких материальных компенсаций. Впрочем, не исключено, что до этого дело дойдет позже. Европейский человек двадцать первого века склонен к чувству вины и жестам, ее заглушающим.