Предпочтение, в частности, отдается видам этого растения, выращиваемым в Турции, особенно сорту гемлик из Бурсы. В этой турецкой провинции в местечке Орхангази располагается Центр по выращиванию и селекции олив, объединяющий 60 компаний. Этот сельхозсиндикат планирует продавать до 20 миллионов саженцев в год. Нынешний сезон продаж начался с первых дней мая, и одним из основных заказчиков и покупателей стал Азербайджан

В последние несколько лет производители сельхозпродукции в Азербайджане стали больше внимания оказывать когда-то традиционному для наших регионов выращиванию оливок. Уже сегодня площади под оливковыми садами значительно расширились, начали культивироваться новые, закупленные за рубежом сорта.

С началом реализации стратегии развития в Азербайджане ненефтяной экономики в повестке правительства появился и вопрос возрождении оливководства. Сегодня с целью интенсификации этой отрасли фермерам, взявшимся за выращивание этих растений, предоставляются госсубсидии. В выгодный оливковый бизнес охотно вовлекаются как крупные, так и средние предприниматели, и уже заложены новые оливковые сады на Апшероне и в других регионах. В то же время идет отбор наиболее плодоносных, продуктивных для нашего климата сортов. С этой целью изучается опыт таких стран, как Греция, Испании, Италия, Турция. Азербайджанские оливковеды выбрали сорт гемлик за его мелкозернистость, мясисистость и, конечно, урожайность. Турецкие селекционеры однолетние саженцы этого вида продают по 3-3,5 TL, а 2-летние растения за 5 TL.

Однако апшеронские оливковые сады в свое время были преступно уничтожены новоявленными олигархами, захватившими участки под свои виллы. Несколько лет назад СМИ рассказали, как прославившийся своей коррупционной деятельностью бывший генерал Акиф Човдаров построил себе дворец на месте одной из оливковых рощ Баку и чем закончились попытки журналистов расследовать этот факт.

Оливководство – очень прибыльная отрасль сельского хозяйства. Плоды этого растения и масло из них пользуются большим спросом во всем мире. Климат Азербайджана способствует разведению этих растений, и когда-то апшеронские оливки особенно ценились во многих странах.

Представитель одной из компаний, занимающихся сейчас оливководством, сообщил haqqin.az, что два-три года назад разбил на Апшероне новый оливковый сад, и сегодня может сказать, что один гектар посадок обходится примерно в 4500 манатов.

«Оливководство - достаточно прибыльная отрасль. Из оливок получают ценное масло, а отходы его производство используются в животноводстве в качестве корма, куда идут также листья, корни, стебли, побеги. На закладку нового сада уходит 2-3 года, и в это время они не плодоносят. Но уже через 3-4 года саженцы дают урожай, и сразу же все вложенные затраты окупаются, а прибыль составляет до 60 процентов. А через 5-6 лет урожайность возрастает в несколько раз, а вместе с ней, естественно, и доход. Огромный плюс оливок, что плоды утилизируются практически полностью - от семян до мякоти», - утверждает предприниматель.

В Азербайджане около 65 процентов оливкового производства приходится на Апшеронский экономический район. Однако вполне пригодны для развития этой отрасли, считает собеседник haqqin.az, земли в Физулинском, Джебраильском и других районах страны.

«Сорта оливок, закупленные в Турции, позволяют получать литр масла из 4 килограммов плодов. Причем их урожайность выше, чем у сортов, которые выращивали в советское время. Отличные показатели и у саженцев, завезенных из Испании. Используем мы сейчас и зарубежные технологии выращивания. Так, в отличие от старых в новозаложенных садах количество деревьев на гектар больше, расстояние между рядами составляет четыре метра, а между деревьями - полтора метра. Новые сады орошаются и удобряются капельным способом. Поэтому урожайность намного выше», - отметил предприниматель.

Как сообщили в Минсельхозе страны, помимо единовременной субсидии, которая будет выделена в этом году владельцам оливковых садов, в течение первых 4 лет им будут выплачиваться 700 манатов на посадку каждого гектара.

Экономист Акиф Насирли подчеркнул, что в последние годы в Азербайджане интерес к оливковой отрасли заметно возрос. В то же время, благодаря рекламе о целебных свойствах оливок, повысился и потребительский спрос на продукцию из них. Учитывая, что оливки пользуются хорошим спросом и на мировом рынке, нужно всячески стимулировать развитие этой когда-то традиционной для Азербайджана отрасли. Тем более что потенциал для закладки новых оливковых садов, увеличения производства продукции имеется. Однако фермерам следует внимательно следить за процессами на мировом рынке, чтобы вовремя сориентироваться, какая именно сельхозпродукция пользуется большим спросом, что может принести большую прибыль. К примеру, в настоящее время очень выгодным стал миндаль, многие страны закупают его больших количествах.

В целом же садоводство обязательно нужно стимулировать поддержкой государства, чтобы фермеры были заинтересованы в этой сфере.