Число умерших от коронавируса в мире превысило 3,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 168,59 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 545 тыс., это почти на 6 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,4 тыс., превысив 3,5 млн, передает ТАСС.

В ВОЗ поступила информация о 168 599 045 инфицированных и 3 507 477 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 545 102, летальных исходов - на 12 406. Днем ранее в мире были зафиксированы 539 384 новых случаев заражения и 11 693 случая смерти.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами.