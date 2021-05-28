Россия ввела новый контингент пограничников в Зангезур

Российские погранвойска увеличили присутствие в Зангезуре (Сюникской области). Об этом накануне заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный пресс-релиз посольства России в Армении.

Ввод нового контингента погранвойск связан с обострением на границе Азербайджана с Арменией.

Российские пограничники в Армении, по словам посла, несут службу с многократно увеличенной нагрузкой.

Напомним, ранее сообщалось о принятом на заседании правительства Армении 27 мая решении о предоставлении в безвозмездное пользование России земляных участков в Мегри, Кафане и Техе. Земельные участки - пресловутый "Зангезурский коридор", который восстановит прерванные в период первой карабахской войны транспортные коммуникации Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой переданы пограничному управлению ФСБ РФ.