США объявили о введении новых санкций и закрытии авиасообщения с Белоруссией

"США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года", - сказала Псаки. США заключили такого рода соглашения более чем с сотней стран по всему миру.

Соединенные Штаты приостановят действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало американским пассажирским авиаперевозчикам с "предельной осторожностью" совершать полеты над территорией Белоруссии. Такое предупреждение было опубликовано в пятницу авиарегулятором, который не запретил авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством республики.

Соединенные Штаты вместе с ЕС, другими партнерами и союзниками также разрабатывают санкции в отношении белорусских чиновников, имеющих отношение, по мнению Вашингтона, к инциденту с самолетом.

С 3 июня американская администрация возобновит действие рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии. "3 июня США повторно введут санкции против девяти белорусских государственных предприятий, которые ранее были освобождены [из-под действия санкций] серией генеральных лицензий Министерства финансов США, - информировала Псаки. - Гражданам США будет запрещено проводить операции с данными предприятиями, их собственностью или имущественными интересами".

Ранее США приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".